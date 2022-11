Opseth sørget for norsk drømmestart: – Det er klassehopping

Maren Lundby (28) virket ikke fornøyd med et svakt finalehopp i sitt internasjonale comeback. Samtidig kunne hun glede seg over lagvenninne Silje Opseth (23), som sørget for en drømmestart for det norske laget og vant i verdenscupåpningen.