Sunnmøringen virket alt annet enn utbrent og sliten da han møtte norsk sportspresse på Holmen Fjordhotell i slutten av april. Da hadde han ennå ikke sesongåpnet, og det var en drøy måned til Diamond League-stevnet på Bislett senere denne uken.

Hekkeløperen har tilhørt den absolutte verdenseliten siden han slo igjennom med å ta sitt første VM-gull i London i 2017. Senere er det blitt ytterligere to VM-gull på 400 meter hekk utendørs, og det er blitt OL-gull og verdensrekord.

Spørsmålet er hvor karrieren skal ende? Hvor lenge er det mulig å holde seg i verdenstoppen i det som kan karakteriseres som en sprintøvelse? 400 meter hekk er ikke som en femmil i langrenn. Det kreves andre egenskaper enn det seige, og disse egenskapene må hele tiden foredles.

– Det er et fair spørsmål. Jeg kommer til å prøve videre fordi jeg er veldig glad i dette. Jeg synes det er gøy å holde på med, og jeg synes at denne boblen fortsatt er veldig givende, sier Warholm til NTB.

Han sier at han vil fortsette å konkurrere, selv om han utmerket godt vet at det ikke kommer til å bli lettere med årene.

– Det høres sykt ut, men jeg merker allerede at jeg er på feil side av 25. Det betyr ikke at jeg har flere problemer, men at jeg må være smartere. Jeg må restituere bedre og ta smartere valg. Jeg må rett og slett bruke rutinen min i større grad enn før. Og det kommer sikkert til å spisse seg enda mer til i løpet av årene. Men sulten min er faktisk enormt høy, og det er ikke noe jeg nødvendigvis trodde ville skje. Et OL i Los Angeles om fire år er fullt mulig og kanskje til og med sannsynlig.

Motivert

– Og kanskje enda ett etter det også?

– Akkurat nå vil jeg ikke utelukke det. Akkurat nå koser jeg meg. Det kan hende at jeg har et annet syn på det når vi sitter og snakker om dette om fire år, men målet er å få mest mulig ut av idrettskarrieren, og det er ingenting som tyder på at jeg er umotivert.

– I langrenn er det fullt mulig å bli bedre etter at du er blitt 30 og vel så det?

– Ja. Det er det. Det som stanser de fleste er hva de har fått gjort før de er 30. Det handler mest om sult og motivasjon. Det er ikke sikkert at Petter Northug hadde lagt opp dersom han hadde fått spolt tiden fire år tilbake, sier Warholm.

– Hva er forskjellen på 2017-utgaven og 2024-utgaven av Karsten Warholm? Du løper to sekunder raskere nå, og konkurransen er mye hardere enn den gang?

– Det er en helt sinnssyk konkurranse. Bredden i denne øvelsen er blitt bedre og bedre. Det er jeg på mange måter glad for. Det har gjort at jeg har holdt meg mer på tå hev, enn om jeg hadde ligget mye lenger fram enn de andre. På startstrek vil du bare vinne, men i retrospekt har dette gjort meg til en bedre løper og merittene mer høythengende fordi at man ikke har fått det gratis.

Trenerstøtte

Trener Leif Olav Alnes er en filosofisk anlagt type. Han erkjenner at han har tenkt på hvor lenge det går an å holde seg i verdenseliten på 400 meter hekk, men at han ikke har noe godt svar å gi.

– Det vet vi ikke. Hvis vi ser på utviklingen til Karsten, så er det ingen jeg kommer på som har hatt noe tilsvarende, som har hatt løft hvert år unntatt i skadeårene. Det er helt ekstremt, sier Alnes til NTB.

Men en ting er Alnes klar på, han sier at dette ikke nødvendigvis har noe med det fysiologiske å gjøre. Der er han på linje med eleven sin.

– Det kan hende at når du har suksess, så kommer det fristelser på alle kanter som gjør at du blir mett. Det er en av grunnene til at vi ikke løper for mange stevner. Det er ikke smart å inngå kontrakter på for mange stevner som du egentlig ikke vil være med på. Det er et dårlig utgangspunkt når du har tenkt å få 30 i laktat.

– Og svaret blir?

– Så svaret er at jeg vet ikke. Vi prøver ikke å lage begrensninger, vi prøver å løse problemene når de dukker opp. Vi kan ligge «six feet under» om noen år også, konstaterer Alnes.

La oss håpe at det ikke skjer. Vi har neppe sett det siste til Warholm, og på Bislett torsdag skal han nok en gang vise seg fram for hjemmepublikummet i hovedstaden.