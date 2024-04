Utfallet i den nesten 70 sider lange dommen vart lesen opp i Buskerud tingrett i Hokksund fredag. Besseberg vart dømt på ni av ti punkt i Økokrims tiltale. Straffa er seks månader lågare enn påstanden til aktoratet.

– Den tiltalte har vist manglande rolleforståing og sjølvinnsikt, slo dommar Vidar Toftøy-Lohne fast.

Straffepåstanden til aktoratet var på tre år og sju månaders fengsel utan vilkår og ei bot på éin million kroner. Retten meinte likevel at det ikkje var grunnlag for bot.

Besseberg vart også dømt til inndraging av 1,4 millionar kroner, men slepp sakskostnader.

– Dommen er eit viktig signal om at korrupsjon blir avdekt og blir straffeforfølgd, også i dei internasjonale idrettsforbunda, seier førstestatsadvokat og påtaleansvarleg Marianne Djupesland i ei pressemelding.

Ho følgde opp:

– Det er mykje pengar i omløp i internasjonal toppidrett. Forbunda forvaltar store økonomiske verdiar og tek avgjerder som er viktige både for utøvarar og næringslivet. Vi håpar denne dommen kan bidra til bevisstgjering og at han vil ha ein førebyggjande effekt, sa Djupesland.

Gjennomgåande slo dommar Vidar Toftøy-Lohne fast at Besseberg fekk fordelar som var utilbørlege (klanderverdige) då han var toppsjef i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU).

78-åringen vart berre frikjend for eit klokkebyte og eit enkelttilbod om prostituerte.

Skuldingane mot Besseberg gjaldt åra 2009 til 2018 og handla om bestikkingar i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturar, samvær med prostituerte og ein leasingbil.

– Openberr kopling

Toftøy-Lohne sa tidleg i opplesinga at retten ikkje har funne alt i tiltalen tilstrekkeleg bevist, men «det aller meste». Deretter kom detaljane, og dei var ikkje i favør Besseberg.

Retten meinte to av klokkegåvene frå russiske givarar var utilbørlege fordelar.

– Koplinga til stillinga er openberr. Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylte, sa dommaren.

Dommen landa på same konklusjon då samvær med prostituerte vart teke opp. Besseberg vart felt på bakgrunn av eit avhøyr han gav til austerriksk politi, der han innrømde å ha nytta seg av seksuelle tenester.

Seinare trekte han forklaringa og har sidan nekta for å ha vore med prostituerte.

– Dette er ikkje ein detalj ein snakkar seg inn i utan at det har skjedd, sa dommaren og la vekt på at Besseberg gjorde seg sårbar for påverking og utpressing.

Rolleblanding

Besseberg vart heller ikkje trudd på at dei mange påspanderte jaktturane hans var private. Retten meinte dei openbert var knytt til posisjonen han hadde i skiskyttarsporten og skulda han for «bevisst rolleblanding».

Fleire av reisene vart betalte av Infront. Rettsselskapet hadde samtidig marknadsavtalar med IBU og var ein viktig partnar for forbundet.

Til slutt vart Besseberg også funnen skuldig i korrupsjon ved å køyre ein gratis leasingbil. Kostnadene vart dekt av Infront.

Besseberg har heile tida nekta for å ha gjort noko straffbart og anka dommen på staden.

– Eg er sjølvsagt skuffa og overraska over dommen. Eg ankar dommen på staden, sa Anders Besseberg.

Forsvararen følgde opp:

– Eg er overraska over dommen, og vi må lese han, men vi er sterkt usamd i resultat og grunngiving, sa forsvararen Mikkel Toft Gimse.

