Fannemel klar for VM

16.-plass i Sør-Korea var ikke nok for Halvor Egner Granerud. Han får ikke VM-tur. De tre siste plassene gikk til Johann André Forfang, Tom Hilde og Anders Fannemel.

Fra før var Daniel-André Tande, Robert Johansson og Andreas Stjernen sikre kort på det norske VM-laget i Lahti.

- Det var veldig tight mellom Tom og Halvor. Magefølelsen ble avgjørende. Ikke glem at Tom ble igjen hjemme for å trene og utvikle seg. Han var vel så kvalifisert for Asia-tur som Granerud, men fikk ikke den sjansen. Han har grepet muligheten gjennnom solid hopping hjemme, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Formsvake hoppere som Forfang og Fannemel skal ha vist klar nivåheving under trening på hjemmebane. Joachim Hauer klarte aldri å vise samme fremgang og var ikke med i de siste uttaksdiskusjonene.

På kvinnesiden får Maren Lundby med seg Anniken Mork og Silje Opseth.

Ski-VM begynner neste uke.