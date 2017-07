Verdensmester igjen!

Sunnmøringen kommer hjem med med to gull.

Først vant han langdistansen. Så la han opp til gull på stafetten. Ålesunderen kom ut på andreplass, men sørget for at ankemann Magne Dæhli sprang ut med 81 sekunders forsprang.

Løtensokningen sprang sitt beste løp under VM. Det ble et suverent norsk gull.

– Joda, det ble et bra VM, smiler Lundanes.

Orienterte bedre

Lundanes viste ikke den vanlige styrken på mellomdistansen torsdag og fikk for andre år på rad den andre etappen på stafetten. I utgangspunktet ønsket ålesunderen å ha den siste, men manglende fart og sikkerhet torsdag gjorde at det igjen ble løping midt i stafetten. Etappen var som de to andre etappene 5,7 kilometer med 20 poster.

– Jeg løp med sikkerhet og unngikk feilene fra dagen før. Bevisst løp jeg litt saktere, sier Lundanes.

Stafetten avsluttet mesterskapet i Estland. Det neste store er O-Ringen, verdens største o-løp, i og ved Arvika i Sverige i slutten av måneden.