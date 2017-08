Kan bli fleire medaljar til Dimna

Medaljerusen har knapt lagt seg i Ulsteinvik i det Dimna IL er klare for nye moglegheiter i junior-NM i Harstad. I dag reiser ni ungdommar saman med trenar Arve Hatløy for å hente fleire medaljar heim til Ulsteinvik.

– Eg har trua på at vi kan ta nokre medaljar, fortel Arve Hatløy, som er møtt opp på rådhuset i Ulsteinvik for å feire gullet til Karsten Warholm. Med seg har han nokre av dei unge friidrettsutøvarane som skal til Harstad for å konkurrere.

– Skal perse

Jonas Andre Ose (15), Sture Måseide (17) og Anna Kleven (15) sit og et kake som opplading for NM.

– Eg satsar på å sette personleg rekord, så får vi sjå om det blir medalje. Eg trur vi kan driste oss til å håpe på fleire oppturar, forklarar Jonas og refererer til Karsten Warholm sin gullmedalje på 400 meter hekk.

– Vi skal gjere vårt beste, legg Anna til.

Jonas skal springe 100 og 200 meter. Anna skal hoppe lengde og springe 200 meter, og Sture skal delta i stafett.

