Merket to løp på to timer

Dimna-løperen holdt greit følge med feltet på den første runden, som gikk unna på rundt 55 sekunder. Men på oppløpssiden var det ikke nok krutt til å holde følge med de beste. Han endte opp som nummer sju med tiden 1.52,52.



- Faktisk er det min tredje beste tid noensinne på distansen, og det så kort tid etter at jeg løp forsøk på 1.500. Der tok jeg meg lett til søndagens finale med 3.58,94, forklarer han like etter målgang på 800 meter.



Han legger ikke skjul på at han nesten fikk litt temposjokk på den første runden på 800 meter.

Ikke som Jakob Ingebrigtsen

- Egentlig burde jeg ikke ha noen problem med en slik fart, men denne distansen kom litt for tett på forsøket på den andre distansen, understreker han.



Han er snar med å legge til at han ikke har samme kapasitet som Sandnes-løperen Jakob Ingebrigtsen.



- Jakob gjennomførte 5000 og 800 forsøk fredag kveld, løp 1500 forsøk lørdag, så ender han som nummer tre på 800. I tillegg skal 16-åringene også løpe 3000 hinder lørdag kveld. Helt umenneskelig det han gjør, forklarer Ådne Andersen.



Nå gleder han seg stort til finalen på 1.500 meter søndag ettermiddag. Der håper han på en topplassering.



- Må virkelig jobbe med restitusjonen fram mot det løpet. Nå har jeg omtrent et døgn på å ta meg inn, og det skal jeg klare, sier en godt fornøyd Dimna-løper.