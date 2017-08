Ny bronsemedalje til Eikrem Engeset

Hun hadde tiden 4.27,02 på 1.500 meter, og om med det bak vinneren Sigrid Jervell Våg (4.25,75) og toeren Camilla Ziesler (4.26,42) på resultatlisten.



- Jeg er kjempefornøyd med en ny bronsemedalje her i dette mesterskapet. Med mitt tynne grunnlag denne sesongen, så var dette over all forventning, sier hun.



Hun merket at lørdagens finale var hennes andre løp på distansen denne sesongen, det første kom i fredagens forsøk.



- Merker at det mangler en del sprut i beina, det var ikke så mye å hente ut på oppløpssiden i alle fall, understreker hun.



Fått ny motivasjon



To medaljer i et NM helt på tampen av sesongen har i alle fall gitt henne masse ny inspirasjon og motivasjon for å satse neste sesong.

- Kunne jo ikke fått en bedre vitamininnsprøytning før jeg går i gang med ny trening for et år til som friidrettsutøver, sier hun.



I lengde for kvinner ble Sigrid Kleive, Ålesund nummer seks med 5,61, mens

Caroline Amalie Sætre fra Fiskå endte som nummer sju med 5,44.