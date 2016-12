Ble positivt overrasket over Ålesund

I 2011 flyttet Hanne Fagerslett tilbake til ålesund etter mange år i Bergen. Hun var nyutdanna designer fra Kunsthøgskolen i Bergen, og hadde fått jobb i hjembyen. Hun var spent på hva som ventet henne:

– Kanskje blir jeg overrasket over byen siden sist, sa 2011-versjonen av Hanne Fagerslett til Sunnmørsposten.

Av den opprinnelige vennegjengen var knapt noen igjen, og hun fortalte at hun kom til å savne kulturtilbudet i Bergen.

Ville ikke tilbake

Fem år seinere er det derfor på sin plass å oppsøke designeren for å høre hvordan det har gått.

På kontoret til designbyrået Elle Melle på Skansekaia er hun langt fra aleine: Alle er enten hjem- eller innflyttere.

Og verken Fagerslett eller kollega Marielle Benedicte Blaalid hadde flytta til Ålesund, hadde det ikke vært for at de fikk jobb her.

– For ett år siden hadde jeg ikke tenkt til å flytte tilbake. Jeg hadde bodd i Oslo og Milano, og var klar på at jeg ikke skulle tilbake til lille Ålesund. Men så fikk jeg tilbud om jobb her, og det er vanskelig å få jobb i Oslo for tiden, sier Blaalid.

– Men så ble jeg positivt overrasket, sier hun.

– Hadde Ålesund vært som i 2011, da jeg flytta hit, ville jeg snudd i døra. Men det har skjedd utrolig mye på få år, sier Fagerslett.

De ramser opp: Konsertlokalet Terminalen har vært viktig. Festivaler, Bypatrioten, kafeer og Devoldfabrikken har ført til en mer urban livsstil.

– Nå kan det skje så mye at jeg ikke får med meg alt, og må velge. Det hadde jeg aldri trodd. Det er en trend jeg håper fortsetter, sier Fagerslett.

Langt igjen

Likevel er det langt igjen, sier de to.

– Jeg savner andre aktiviteter på kveldene. Hvis man ikke vil gå ut å drikke, er det lite å finne på og få steder å bli kjent med folk. Det skjer enten på byen eller på fjellet, sier Blaalid.

Fagerslett har hele tiden bodd i bysentrum, nå med to barn. Det vil hun fortsette å gjøre.

Hun savner flere grønne lunger og aktiviteter for barn i sentrum.

– Hvis vi for eksempel vil spise ute på en grønn flekk, må vi opp i Byparken. Og vi må til Fosnavåg for å gå i badeland. Jeg vil også utfordre kommunen her på lange ventelister på kulturskolen, sier hun.

Noe annet de savner er flere spisesteder i mellomsjiktet – i Ålesund er det enten eller.

Alt i alt er det imidlertid godt moment i sentrum, mener de.

– Når ett butikkvindu lukker, åpner en ny, sier Fagerslett.

– Det er ikke bare kjeder, men også spesielle ting, sier Blaalid.

Buss og båt

Et lite siste hjertesukk fra de to hjemflytterne: Kollektivtransporten er de ikke fornøyd med. Bussene går for sjeldent, spesielt på kveldstid.

– Det blir litt som høna og egget, ingen tar buss, og derfor går bussene sjeldent. Hvis de hadde kjørt et prøveprosjekt, med buss og båt til Sula ofte og sent, tror jeg folk ville brukt det, sier Fagerslett.

Blaalid bor ikke i sentrum – men planlegger å flytte dit. Nå er det tungvint.

– Hvis du vil gå ut på kino i sentrum en kveld, eller ta en øl, kommer du deg ikke hjem.