Hundrevis "sjekket inn" på Terminalen

- De kommer til en annerledes by. Den byen mange av studentene og utflytterne reiste fra for noen år siden, har forandret seg, mener ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Sjekk inn

Hun har akkurat ønsket velkommen til årets "Sjekk inn" arrangement på Terminalen og skal ut på stand for å orientere deltagerne om hvilke muligheter det er for jobb i Ålesund kommune. "Sjekk inn" er næringslivets og kommuners mulighet til å fortelle unge utflyttere at de er hjertelig velkommen til å flytte hjem. Og mulighetene er mange.

Vil ha de beste

- Jeg forteller dem at vi søker etter folk. Vi vil ha de beste, og vi har en kjekk arbeidsplass, sier Caroline Bjørge, mens hun trekker pusten for neste spørrelystne student. Det ser ikke ut til å være så veldig lenge siden hun selv var en, men nå er hun prosjektleder på Optimar.

- Studerte Innovasjon, ledelse og entreprenørskap på Høgskolen i Ålesund. Den utdannelsen kan brukes til det meste, smiler hun og er på tilbudssiden overfor alle som stander opp ved standen.

Kult arrangement

Magni Svarstad lytter oppmerksom når prosjektlederen fra Optimar forteller om mulighetene. Hun er ikke på jobbjakt for øyeblikket, men hun mener det er viktig å orientere seg om mulighetene.

-Jeg er maskiningeniør og holder på med en doktorgrad på NTNU i Trondheim. Den går mer i retning energiproduksjon, men også dette er intererssant. Det er et kult arrangement, legger hun til.

Tarjei Nærø Sandal studerer marinteknikk og vil bli skipsbygger.

Glad i Ålesund

-Det burde være noen muligheter i ålesundsdistriktet for det, sier han og har allerede avlagt Vards stand et besøk. Nå lurer han på om det er flere maritime bedrifter som vil vise seg fram.

-Jeg er glad i Ålesund, og vil gjerne tilbake når jeg er ferdig med studiene, sier han og viser at han følger med i det som skjer i bransjen.

-Hva har du å tilby bedriftene her?

-Friskt pågangsmot og arbeidsvilje, smiler han, og viser respekt for kunnskapen som de mer erfarne ingeniørene i bedriftene har.

Usikere på jobbmuligheter

Søstrene Maria og Natalie Moazzezi og venninna Sofie Henden er usikre på mulighetene for jobb i Ålesund. Sofie har avsluttet studier på NTNU i Ålesund, og jobber nå på butikk i påvente av en jobb som mer samsvarer med den utdannelsen hun har. Marie studerer markedsføring i Bergen, mens Natalie studerer prosjektledelse i Oslo.

-Alle arbeidsgivere spør etter erfaring. De tør ikke ta inn ferske studenter. Dessuten må du ofte kjenne noen innenfor for å få jobb. Men vi skal vise dem at vi også kan, sier de tre venninnene.