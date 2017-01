Politikere rørende enige om innvandring

Finnes det grenser for hvor mye innvandring Norge kan tåle? Fire Ålesund-politikere fra Frp til SV fikk spørsmål fra elevene på Ålesund videregående.

- Det var greie og fornuftige svar. Men de ble litt for like, syns Sunniva Vågnes, den ene eleven som stilte spørsmål.

- Det var gode svar. Jeg følte at det ble mer om meningene deres enn at de angreip andre. Det er klart, med mer temperatur er det meir artig å høre på. Men jeg foretrekker det slik det var nå, sier Johannes Flåskjer.

Den rolige debattformen var avtalt på forhånd, etter ide fra lærerne på skolen.

Andrea Grytten mener Norge kan ta imot flere flyktninger enn i dag og stilte spørsmål rundt det.

- Libanon har tatt imot en million flyktninger og får det ikke skikkelig til. Vi har mulighet til å ta imot flere, sier hun til Sunnmørsposten.

For Johannes Flåskjer var det viktig hvordan flyktninger blir integrert.

Og Sunniva Vågnes skulle gjerne også stilt spørsmål til Frp om hvordan de har tenkt å ta ansvar for de hundrevis som forsvinner fra asylmottaka.

Flyktninger og innvandring er et tema som ikke går over.

- Det er viktig med dette på januarseminaret for å bli obs på et viktig tema. Det er nødvendig at ungdommer klarer å engasjere seg allerede nå, sier Johannes.

Hvordan vil Norge se ut om 10-15 år var det ene spørsmålet til politikerne.

- Flyktningene er ikke stakkarar. Vi må bruke dem som ressurser, sa Håkon Lykkebø Strand (Frp).

- Ålesund kommune er god til å få flyktninger ut i arbeid. I framtida blir det enda viktigere å samarbeide med frivilligheten, sa Yvonne Wold (SV).

- Norge har et godt introduksjonsprogram med rett og plikt til å delta, og så må vi involvere frivilligheten, sa varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF).

- Det er tre vilkår for integrering: Språk, språk og språk, sa Ann Kristin Bryne (Ap).