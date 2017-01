Byen i fyr og flamme

Kulturnatten er i gang - med lysshowet og danseshow i Brosundet.

I timene fram til Sindre Nakken starter bybrannvandringa i Nedre Strandgate klokka 0215 natt til den 23. januar blir bybrannen markert i byen med både teater, spøkelseshistorier og brennsnut.

I Brosundet markeres brannen i år også med lysshow og avspilling av et musikkstykke av Eirik Havnes.

Sceneversjonen av komposisjonen kan seinere i natt oppleves på Terminalen.

Ålesund brenner: Se animasjon, les historier og slukk brannen

– Det er dette som er høydepunktet av markeringen, sier Monica Molvær fra Sentrumsforeningen.

Hun var nesten litt rørt da det 20 minutter lange showet i Brosundet var over.

– Når man har jobbet så hardt og så lenge med noe, er det fantastisk og endelig kunne nyte det. Det er så mange dyktige som har vært med på å få til dette, sier Molvær og nevner sponsorer og komponist Eirik Havnes og koreograf Tonje Aas Molnes.

Et møte med byen historie

David Koch er opprinnelig fra Tyskland, men har bodd flere år i Trondheim. For tre måneder siden flyttet han til Ålesund, og markeringen av bybrannen denne helga ble en gyllen mulighet til å lære mer om byens historie.

– Vi kjenner ikke så godt til byens historie, så det var jo en veldig grei måte og lærer litt mer på, forteller Koch som sammen med Jenny Mildenberger synes det var et fint show.

– Kanskje blir vi nødt til å bli med på byvandringen senere også, sier de.

Litt som nyttårsaften

Blant publikum var det også mange barn som spent fulgte showet. En av de var Levion Bunchuen som fikk være sent oppe for anledningen.

– Ja i dag er det rangling. Men det er jo tross alt bare en gang i året. Det blir nesten litt som nyttårsaften, forteller foreldrene Iselin Akslen og Phongsak Bunchuen.

De synes det er viktig og kjenne historien til byen sin, og berømmer måten bybrannen markeres.

– Det var et veldig flott show, også er det så flott at det skjer litt spesielle ting her i byen, sier de.