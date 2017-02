Nå blir det ni valgkretser i Ålesund

Dermed er de uenige med rådmannen som har foreslått å redusere antallet kretser fra elleve til seks. Hun begrunner dette blant annet med at det blir anledning til å avlegge forhåndsstemme allerede fra den 1. juli, og at kommunen i denne perioden kan jobbe aktivt for å nå ut til velgerne med tanke på å øke valgdeltakelsen.

Her er det mange tiltak som er skissert, og dette sluttet politikerne seg også til. Stemmelokalene skal være oppe til klokka 21.00 på valgdagen.

Kollisjonskurs

Men når det gjelder antallet stemmelokaler, er formannskapet/valgstyret og rådmannen på kollisjonskurs. Større stemmelokaler med universell utforming, godt IKT-utstyr, flere avlukker og mer flyt er en effekt rådmannen mener man kan oppnå ved å redusere antallet kretser.

Men her fikk hun altså motbør. Denne saken sto også på tapetet da valgstyret møttes forrige gang, men politikerne sendte den tilbake til administrasjonen med beskjed om å utrede den på nytt basert på de signalene som kom om antallet valgkretser. Det provoserte derfor en del politikere at rådmannen i går la fram saka med den samme innstillinga som sist.

– Driver rådmannen en utmattelsestaktikk slik at vi til slutt bare vedtar det hun foreslår, spurte Kirsti Dale (uavh.)

Rådmann Astrid Eidsvik forsikret at det ikke var hensikten, men at hun fortsatt mener at et redusert antall, men større og bedre valglokaler kan være med på å øke valgdeltakelsen. Geir Stenseth (Frp) spurte om det finnes erfaringer med færre valglokaler fra andre kommuner, og bysekretær Irene Kalstad Aase svarte at det ikke ser ut til at valgdeltakelsen blir påvirket negativt når det blir færre steder å stemme.

Debatten endte med at et flertall i formannskapet vedtok tre nye stemmekretser i tillegg til rådmannens seks.

De nye kretsene bli Nørvasund/Hatlane, Lerstad/Åse og to kretser i Hatlehol/Emblem.