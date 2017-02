Inviterte til barnas dag ved Jugendstilsenteret

Torsdag tok hun nemlig med seg barnebarna på Barnas dag ved Jugendstilsenteret.

– I dag inviterer vi på maskejakt. Så får barna lage sine egne masker, etter at de har funnet alle postene, forteller Solfrid Otterholm, kurator i formidling.

Maskejakten gikk ut på at barna måtte finne bestemte utskjæringer som lignet masker både inne og ute ved Jugendstilsenteret.

Og valget av tema for gårsdagen er ikke helt tilfeldig. Samtidig gikk nemlig karnevalet i Rio de Janeiro av stabelen.

– Vi er opptatt av å være tilgjengelig for folk som bor i byen.

Det har kommet bra med folk, og det er vi veldig glade for. Målet vårt er å kunne ha tilbud og aktiviteter i alle ferier, forteller Otterholm.

Les også: Rekordbesøk i vinterferien ved Sunnmøre Museum

Positivt med aktivitet

– Det er så kjekt når det skjer noe i byen, særlig her på Aspøya. Dette er et sted mange må få øynene opp for. Det er ikke slik at man må til Moa. Vi har vært i sentrum både i går og i dag, og har hatt det veldig kjekt, sier Hatlø som er farmor til Anna (7) og Thea (3) Eidem Falkevik.

De forteller om det som har vært en veldig kjekk dag.

– Jeg er kjempeglad i å lage ting. Jeg har vært på jule- verksted på Jugendstilsenteret før. Det eneste som kan være litt vanskelig er å bruke lim-pistolen, fastslår Anna.

Blir fin veggpynt

– De tre første maskene var lette å finne, men den siste var litt vanskelig. Fordi den var så liten måtte vi leite ganske mye, forteller Anna, mens hun er godt i gang med å dekorere ei maske i blått – favorittfargen.

150 barn på «jibbecamp»: – Det viktigste er å ha nok fart, ellers lander du på kulen! Iherdig kunstsnøproduksjon og nysnø redder vinterferien flere steder. På Fjellsetra var forholdene topp da «jibbecampen» startet på onsdag.

– Det er jo utrolig vanskelig å velge når alt er så pent, sier hun mens hun kikker ned i bokser som er fulle av fjær og glitrende perler.

Både Anna og Thea har bestemt seg for at maskene skal brukes til å dekorere veggene på rommene deres.

En annen som også laget en maske var Vilde Hoel Roaldsnes, som gledet seg til å kunne bruke masken på karneval.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside