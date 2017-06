Avhører 26 personer i GHB-sak

En utenlandsk mann har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av mai etter at politiet fant GHB og innpakkede penger som kan knyttes til mannen.

Torsdag blei han varetektsfengsla i fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Mannen mistenkes for å være en sentral aktør i en narkotikasak der det er beslaglagt betydelige stoffmengder, samt store pengesummer, står det i kjennelsen fra Sunnmøre Tingrett.

Mannen blei pågrepet i begynnelsen av mai etter at politiet hadde spanet på ham, ifølge NRK.

– Vi vet ikke hvor stor saka kan bli, det er for tidlig å si, sier politiadvokat Lena Katrin Romestrand til NRK Møre og Romsdal.

Advokaten sier videre at de foreløpig ikke ser for seg flere pågripelser i den nærmeste framtiden.

Oppskrift på GHB

Mannen er sikta etter straffelovens § 232, som går på grove narkotikaovertredelser med en strafferamme på inntil ti år. Siden fengslingsmøtet i mai er siktelsen utvidet til også gjelde grovt heleri av minst 600.000 kroner.

Blant bevisene er en oppskrift på hvordan man omdanner GBL til GHB. Politiet har også tatt beslag i notatblokker som inneholder navn og telefonnummer til i alt 26 personer. Politiet er i gang med å avhøre disse, men det store omfanget gjør at det tar tid, står det i rettsavgjørelsen.

Styrka mistanke

Retten er enig med aktor i at mistanken om siktede er blitt styrka siden forrige fengslingsmøte, står det i kjennelsen.

Faren for at mannen forspiller bevis eller forsøker å påvirke personer i nettverket sitt gjør at retten går med på å varetektsfengsle ham i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.

Har anka

Advokaten til mannen, advokatfullmektig Sjur Engelsen Lange, har anka forlengelsen av varetektsfengslinga, melder NRK Møre og Romsdal.