Lyser ut badelandtomta på Øvre Utstillingsplass

– Nå må det ikke bli mer støy om denne saken, sa Frps Geir Stenseth da formannskapet behandlet spørsmålet om ny utlysing av badelandtomta på Øvre Utstillingsplass.

Skulle selges for ei krone: Vil lyse ut badelandtomta på nytt Se bort fra vedtaket om å selge badelandtomta for ei krone, og legg den ut for salg på nytt.

Og Stenseth fikk ønsket sitt oppfylt. Et enstemmig formannskap støttes rådmannens forslag om at tomta skal lyses ut for salg, men med de samme betingelsene som sist: Den skal brukes til å bygge badeland og boliger.

I innstillinga si åpner også rådmannen for at det kan opereres med en minstepris som forrige gang var på ei krone.

Når saka kommer opp igjen på nytt, er det fordi råmannen vil at alt skal gå riktig for seg med salget.

– Og det er viktig. Nå har ikke kommunen råd til noe kokkelimonke som går på omdømmet løs, slo Kirsti Dale (uavh.) fast.

Og alle som hadde ordet, understreket at badelandprosjektet blir et kjempeløft for sentrum.

Knut Haagensen om badeland: – Jeg regner med vi setter spaden i jorda i februar/mars