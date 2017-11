Frykter snekke går ned i båthavn

Uvedkommende har fortøyd snekka i båthavna for en god stund siden.

Nå er eierne av småbåthavna redd for at den gamle snekka skal gå til bunns i det dårlige været. Da vil båten naturlig nok ligge der og sperre for bruken av havna i ettertid. Via politiet ber de om at båteieren tar kontakt.

Vegsund er ikke stedet som er mest utsatt for vind, men fredag og særlig lørdag kan det bli en del regn.

Se oppdatert værvarsel for Møre og Romsdal (ekstern side)