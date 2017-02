Han vant talentkonkurransen: – Enorme muligheter!

Se opptak av hele finalen over.

– Det er mye jeg har lyst å gjøre. Men jeg må nok bruke litt tenketid til å finne ut hva. Er ikke høsten ei fint tid, da? En dag i et av Norges beste lydstudioer byr uansett på enorme muligheter, mener Dan Roger, som av publikum og juryen ble kåret til vinner av Duettstafetten da åtte finalister møttes til finale på Terminalen.

Premien blir en "drømmedag" på studioet Ocean Sound Recordings på Giske.

Aldri gjort noe lignende før

Den eneste hanen i kurven har ikke vært med i noen talentkonkurranser eller gjort noe anna lignende før.

- Lager du musikk sjøl?

- Nei. Og jeg har heller ikke noe band. Men jeg har mange dyktige musikere i miljøet rundt meg. Så det skal ikke stå på dét, sier vinneren.

Han ga full gass under soloinnslaget sitt på Terminalen: «Crazy». Ei heldig prøvekjøring fikk dratt det hele godt nedpå, forteller han.

- Men minikonserten på Storsenteret tidligere dagen gikk ekstremt dårlig for min del. Fryktelig med nerver. Jeg var dårlig i et par timer etterpå, innrømmer Dan Roger.

Nervene som blåst bort

Alt dette var heldigvis blåst bort til den grande finalen. Da kunne han kose seg og sette alle kluter til – også i ekstraomgangen med duettsang. Der gjorde han «Ain’t no Mountain» sammen med Trine Nordang Helgesen.

Alle finalistene hadde sine respektive heiagjenger som sørga for stort publikumstrykk og energi.

I tillegg til Dan Roger Lid og Trine Nordang Helgesen, kunne Kathrine Bjørstad Langlo, Mari Tafjord Rødal, Mariann Sørøy, Heidi Håker, Lise Mari Sætre og Kathrin Tharaldsen nyte varmen i rampelyset lørdag kveld på Terminalen i Ålesund.

Om Duettstafetten

Konkurransen har foregått ved bruk av karaoke-appen Smule, der sangere hver uke har fått mulighet til å synge duett med forrige rundes vinner. Deretter har lesere og juryen stemt fram en ny vinner i hver runde.

De åtte vinnerne av hver sin runde møttes lørdag kveld til finale.

Konkurransereglene i DuettStafett har vært følgende:

- Deltagerne måtte laste ned appen Smule Sing til sin smarttelefon.

- Søk etter "DuettStafett" i appen

- Under "Invites" finner du rundens låt.

- Syng i videomodus og bruk ørepropper.

- Du må bo eller være fra Nordvestlandet for å delta.

- Det er ingen aldersgrense for delta.