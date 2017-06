Historisk kommunestyremøte

Det er kommunestyrene i Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund som har tatt plass i fellesarealet på NMK, og første sak på kartet er navnet på den nye kommunen. Nå er det ingen hemmelighet at navnet blir Ålesund, og det var ordfører Oddvar Myklebust i Sandøy som fikk æren av å gå fram på talerstolen for å foreslå navnet på den nye kommunen.

Det skal ikke gjøres noen vedtak når de fem kommunestyrene sitter sammen. Her skal det bare diskuteres. Vedtakene blir gjort når kommunestyrene skal ha egne møter i rask rekkefølge etter fellesmøtet. Da skal det også avgjøres hvor mange medlemmer som skal sitte i i det nye kommunestyret. Fram til da er det ei fellesnemnd med fem medlemmer fra hver kommune som skal ta fatt på jobben med å gjøre fem kommuner om til én.

Politikere, folk fra administrasjonene og tillitsvalgte for de ansatte skal også markere at dette er en historisk dag med et program der det både blir taler, kåseri og andre programposter.