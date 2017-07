Skryter av interesse for friluft i jakten på kjærligheten

Det viser en undersøkelse gjennomført av Norsk Friluftsliv. - Morsomt at klisjeen om "Turer i skog og mark" fra gamledagers kontaktannonser fortsatt lever i beste velgående, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, i en pressemelding.

- Sju av ti går på tur hver uke. At dette er noe man velger å trekke fram også i datingsammenheng er dermed ikke overraskende. Man skal jo heller ikke se bortifra at mange ønsker å framstå som litt ekstra sporty når de beskriver seg selv i en slik sammenheng, ler Heimdal.

Lite forskjell mellom kvinner og menn

Profilene ble funnet gjennom et generelt søk på 100 kvinner og 100 menn i alderen 20 til 50 år - og er fordelt likt mellom nettstedene Sukker.no og Match.com. Resultatet viser minimal forskjell mellom kvinner og menn, selv om det er et lite flertall av kvinner som nevner friluftsliv. Mens slike aktiviteter var nevnt i profilene til 64 av 100 kvinner, var det tilsvarende tallet for menn 60 av 100.

Perfekt til første date

Heimdal mener at å dra ut i friluft egner seg godt som en første date: - Be daten din med på en tur i skogen, lei en kano, prøv klatring eller finn på noe annet morsomt sammen ute - da går praten lettere underveis, sier Heimdal.