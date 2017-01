Tilbake til Moldejazz

Den amerikanske trompetisten, komponisten og bandlederen Wadada Leo Smith og jazzgitarist Pat Metheny er begge klar for Moldejazz 2017. Det ble klart under en pressekonferanse i Oslo i dag, torsdag.

Begge de to gjesta Moldejazz så seint som i 2016 - Smith etter sigende for første gang med konsert i Skandinavia noensinne.

– Det handler om at vi ønsker å markere at vi er landets ledende jazzfestival. Vi får for lite dekning i nasjonale medier og vi ønsker med dette å komme dem bokstavelig talt i møte. Når vi velger dette akkurat nå, så er det fordi vi mener vi har et knallsterkt slipp, sier festivalsjef Hans-Olav Solli til rbnett.no om bakgrunnen for at en legger pressekonferansen nettopp til hovedstaden.

Flere artister blei sluppet torsdag, deriblant Herbie Hancock med band og årets artist in residence - den amerikanske jazzpianisten Vijay Iyer.

- Vi har som mål å klare det samme som i fjor, å holde oss i det sporet. Det er viktig for oss å være gode på jazzen, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på fjorårsfestivalen, sier Solli til smp.no.

Fra før er følgende artister bekrefta til årets festival:

Knut Anders Sørum - seinest aktuell som deltaker og vinner av NRKs Stjernekamp

Terje Rypdal med band

Trompetistene Enrico Rava og Tomasz Stanko med band

Aurora

Pianist Alexander von Slippenbach

Bandet Moon Hooch

Saksofonisten Harald Lassen med sin kvartett

Sigvart Dagsland og Tord Gustavsen

Sondre Justad

Moldejazz går alltid av stabelen i uke 29 - i år fra 17. - 22. juli.