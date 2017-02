Marcus & Martinus til ny barnefestival

- Det vil jo vise seg. I og med at det er såpass få konserter i Norge og hvordan de selger ellers. Vi regner med å selge ut, men vi vet ikke hvor raskt det vil gå. Vi sier bare at folk må være klare til å kjøpe billett når vi legger ut, sier arrangørene.

- Dette blir vestlandets største barnefestival. Vi har lenge hatt lyst til å arrangere en barnefestival. Det er kjekt at det skjer noe for de yngre også, at de blir vant til å gå på kulturarrangement og at det skjer noe for dem, sier Ante Giskeødegård.

- Vi har jobbet hardt for å få dem tilbake til Ålesund igjen. Vi vet at mange ikke fikk dem med seg sist, og har derfor ønsket dem tilbake. Og nå vet vi hvor mange som kommer, da blir det enklere å organisere, sier Ante Giskeødegård i Momentium.

Blir på stadion

Jugdendfest skulle etter planen flyttes fra stadion til Sørsiden i Ålesund sentrum, men tidlig i januar ble det klart at dette ikke skjer i år. Grunnen var, ifølge Momentium, at det skulle skje noe under årets festival som gjorde at de ønsket å arrangere festivalen i kjente rammer.

– Vi har planer for festivalen som gjør at vi velger å være der vi har vært før. Med det sier jeg ikke nødvendigvis at dette er knytta til en artist, jeg velger heller å omtale det som at det er knytta til et element i arrangementet, sa presseansvarlig Terje Erstad da.