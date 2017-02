Mener Sigrid har laget verdens beste låt

Torsdag var 20-åringen fra Ålesund, med artistnavnet Sigrid, gjest i hos BBC Radio 1 i England, under tittelen «Hottest Record In The World». Sangen «Don’t Kill My Vibe» ble gitt ut denne uka og har fått veldig god mottakelse.

I intervjuet med BBC uttaler programlederen at det er sjelden at en ny låt fra en fersk artist får stempelet «Hottest Record In The World» og sier at dette er en sang som kommer til å bli spilt mye framover.

Raabe signerte med Island Records i Storbritannia i fjor, og hun forteller hvordan hun opplevde «budkrigen» mellom plateselskapene om å signere henne.

- Det var helt vilt, sier hun til BBC.

- Sigrid kan bli superstjerne

Sangen har også fått god mottakelse i Norge. Raabe har bodd i Bergen de siste årene og Bergens Tidendes anmelder gir låten seks av seks hjerter (krever abonnement), og karakteriserer poplåten som en «perfekt hit for 2017».

Nettstedet 730.no kommer fredag med et «hitvarsel» og skriver at «Sigrid fra Sunnmøre kan bli superstjerne med denne».