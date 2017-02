Publikum i «heaven»

Forventer allsangfaktor på Bryan Adams: – Ditta e knall! Han e jo ungdomsidolet! God stemning mens publikum venter på Bryan Adams i storhallen i Ålesund.

Allsangfaktor

Fredag kveld er storhallen full da den første av to konserter med Bryan Adams går av stabelen i helga. Konserten fredag er utsolgt. Totalt håper arrangørene på 13 000 publikummere i løpet av fredag og lørdag.

Adams åpner med låta «Do What Ya Gotta Do» fra det nye albumet «Get Up» - som også er navnet på turneen.

I løpet av kvelden er det imidlertid også venta en god del gamle slagere - noe som viser seg allerede på låt nummer to: «Can't Stop This Thing We Started». Til stor glede for publikum, som synger med på refrenget og jubler høyt.

Adams sitt management har gitt strenge restriksjoner til pressen, som kun hadde lov til å fotografere under den første låta. Bildene fra vår fotograf ser du øverst.

Tusenvis av lysende mobiler

Da den velkjente introen på klassikeren «Heaven» strømmer fra scena, synger publikum uoppfordra aleine gjennom heile første vers.

Før de bryter ut i jubel når Adams tar over og går rett på refrenget. Tusenvis av lysende mobiler lyser opp folkehavet som en stjernehimmel.

