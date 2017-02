Ny Duettstafett til høsten

Full Terminal og topp stemning under lørdagens finale:

Det sier Liv-Jorunn Håker Ottesen. Initiativtakeren til Sunnmørspostens sangkonkurranse Duettstafett, og programleder under lørdagens finale har knapt landet etter det som ble en knallavslutning.

– Med 350 publikummere i Terminalen ble det stor stemning med åtte finalister som virkelig gikk inn for å vinne. Tilbakemeldingene går ut på at sangerne fikk et skikkelig kikk av å stå på scenen, og leverte en veldig bra konsert. Folk syntes det var kjekt å være publikum, forteller Håker Ottesen.

Ny sjanse

Men det er ikke bare den vellykkede finalen, der Dan Roger Lid gikk av med seieren, som gjør at Sunnmørsposten vil arrangere en ny Duettstafett.

– Jeg er blitt kontaktet av mange sangere som oppdaget Duettstafetten for seint. De kjente lite til mobilappen Smule, og rakk ikke å delta i konkurransen. Nå gir vi dem og alle andre sangtalent der ute en ny sjansen, sier initiativtakeren. Hun forteller at det tok litt tid å gjøre Duettstafetten kjent blant sangere og publikum. Men interessen økte gradvis.

Stigende

Fra startskuddet gikk 9. oktober 2016, kom det inn rundt 100 sangbidrag fra hele 65 ulike sangartister fra Nordvestlandet. Videoer og saker om Duettstafetten som er publisert på smp.no, har hatt over 100.000 visninger. Vel 13.000 stemmer har kommet inn fra publikum i løpet av sangkonkurransen.

– Det er kjempebra. Interessen for Duettstafett har vært stigende, og under oppkjøringen til finalen merket vi en voldsom entusiasme for å delta, sier Liv-Jorunn Håker Ottesen, som håper på enda flere deltakere når runde to dras i gang etter sommerferien.

– Blir det endring i opplegget til Duettstafetten?

– Det er for tidlig å si noe om. Først må konkurransen vi har lagt bak oss evalueres, så må vi finne ut om noe bør gjøres annerledes. Nå valgte vi å dyrke fram solister, men appen Smule kan brukes av både band og duoer. Vi få se hva vi lander på, sier Liv-Jorunn Håker Ottesen som håper sangtalent allerede nå begynner å lade opp til høstens Duettstafett.

