Billetter til eksklusive A-ha konserter revet bort

Mandag formiddag ble billettene til de to intimkonsertene Morten Harket, Magne Furuholmen og Pål Waaktaar-Savoy skal ha i Øygardshallen på Giske 22. og 23. juni, lagt ut for salg.

- I alt dreier det seg om rundt 250 billetter til hver konsert. I tillegg har bandet en del billetter til venner og familie, sier daglig leder Terje Erstad i Ocean Sound Recordings.

Og: Ifølge Erstad tok det rundt en halv time før billettene var borte.

- Og det til kjøpere fra heile verden. Fra Sør-Amerika, USA, Tyskland... Storparten hardcore fans som har sett bandet flere ganger live rundt om i verden, og som nå benytter seg av denne heilt spesielle muligheta til å se bandet i en setting de knapt har gjort før - og ikke minst: I hjemlandet deres Norge, sier han.

- Men prisene: 4.000 kroner for konsert én dag, og 6.000 kroner for begge, det er ganske hårete?

- Jeg synes egentlig ikke det, opplegget tatt i betraktning. For som jeg var inne på, her gjør de konserter i en setting folk aldri har opplevd de i. I tillegg er det et opplegg rundt dette som også er inklusive og som blant anna omfatter busser til og fra, afterparty og grillfest, sier Erstad.

- Drar man for eksempel for å se Champions League-kamper. Hvor mye koster ikke det? Dette blir en once in a lifetime-opplevelse, sier han.

Det er med andre ord stor sjanse for at de som har «hunting high and low» etter disse billettene og som fortsatt ikke har ordna seg slike, blir stående «crying in the rain».