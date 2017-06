Sting overrasker alle

Men istedet fikk de seg en overraskelse. Det var nemlig selveste Sting som overrasket med å komme på scenen en time før tiden for å fremføre sangen «Heading South on the Great North Road» sammen med sønnen Joe, til stor jubel fra publikum.

Sting gikk så av igjen fra scena.

– Det blir for dumt å ikke benytte seg av muligheten

Blant de som står helt fremst med scenen i forkant av konserten finner vi Laila Alvestad, Ørjan Sandøy og Stian Hurlen. De får i kveld se Sting live for første gang i sitt liv.

– Vi vokste opp med musikken hans. Det blir utrolig kult å endelig få se han live på scenen, mener Stian.

– Det hadde blitt for dumt å ikke benytte seg av muligheten når han faktisk kommer hit, legger Ørjan til. Han er også spent på å høre Joe Sumner.

– Det blir spennende å se om «Lillesting» følger i faren sine fotspor eller om han har valgt en annen veg musikalsk, sier Ørjan.

Alle tre har stilt med poncho og er godt forberedt på det sure regnværet, som så mange andre av de fremmøtte. Laila synes ikke det sure været kommer som noen overraskelse.

– Nei, dette må vi forvente, vi som bor her.

Superfan

Til tross for at de fleste oppmøtte er godt voksne, møter smp.no også de to 17-åringene Johannes Mork og Theo Fausa. Guttene fikk gratisbilletter til konserten etter å ha jobbet frivillig med arrangementet. Mork mener selv at han er en skikkelig superfan av Sting.

– Om du går inn og ser på statistikken på Spotify finner du ut at jeg er blant den ene prosenten som har hørt mest på Sting sine sanger på strømmetjenesten, sier Johannes. Han legger til at det naturlig nok er musikken han gleder seg mest til i kveld, mens Theo gleder seg til både musikk og stemningen.

– Han er jo en stor artist, så dette blir bra, sier Theo.

Når det gjelder hvilken sang som står høyest på ønskelisten er begge to enige. De håper på «Seven Days».