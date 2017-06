Hyller Ålesund med egen konsert

– Med et skråblikk på byen og verden forøvrig, forteller Ekeberg om showet "For en by", som altså skal dreie seg om Ålesund.

– Byen er nok en av de vakreste byene i verden, som de fleste ålesundere sier. Det synes jeg også, og det er så mye å være stolt av, sier Ekeberg og legger til:

– Men, ikke alt er helt som det burde være. Det blir en del tekster og melodier som omhandler nettopp det. Med en humoristisk vri, sier han.

Tekst og vokal står Ekeberg for selv. Akkompagneringen sørger fra og sønn Jan Gunnar Åkre og Jonas Volle Åkre for.

Denne gjengen satser på å få følelsene i sving hos publikum, med både skildringer og hyllester.

Det vil også bli hentet noen sanger fra reportoaret til Amund & Herman Band, men i all hovedsak er det nye sanger som skal framføres for første gang.

– Dette blir en stemningsfull kveld, med et bredt spekter av følelser, lover de.

Publikum har fått bestemme

En sang har stått uten tekst. Ekeberg har nemlig spurt om tips fra publikum, og lurt på hva de synes fortjener litt oppmerksomhet i Ålesundsgater.

– Jeg fikk god respons på det. Så jeg driver å skriver på det akkurat nå, forteller han og legger til at dette blir en "feelgood"-konsert.

– Man skal rett og slett bare kose seg, det blir en litt annen konsertopplevelse, avslutter han.