Moldejazz gatedanser seg i gang før skjebneår

– Slike unike sammensetninger av band og nye samarbeider er typisk for Moldejazz. Vi har hatt dem i alle år, men nå markedsfører vi det mer for å tydeliggjøre hva som skiller oss fra andre festivaler. For vi gjør veldig mye mer enn bare å booke band som likevel er ute på turné, sier Hans-Olav Solli, som leder det som er Europas nest eldste jazzfestival – og som kaller selv kaller seg «Norges viktigste».

Rett før årets utgave av Moldejazz drar i gang 17. juli, kunne festivalen melde om sin fjerde utsolgte konsert, som var Dagslands og Gustavsens.

– Den er en av mange slike premierer i år. Både på samarbeider og på nye verk, enten de er på bestilling eller på initiativ fra kunstnerne selv. Som da Pat Metheny var her i fjor og lurte på om opptredenen da var til hinder for at han kom tilbake i år for å gjøre et kliss nytt samarbeid med Jaga Jazzist, forteller Solli til NTB.

Konserten der jazzlegenden og det norske superensemblet slår seg sammen, er en av tre unike konserter Metheny gjør under årets Moldejazz: De andre to er en triokonsert med Arild Andersen og Gard Nilssen og en konsert med Trondheim Jazzorkester.

Uviss fremtid

– Hvorfor er slike nye samarbeider spennende?

– Det kan oppstå ny musikk av det. Når musikerne møtes og utfordrer hverandre, kan resultatet bli noe mer. Én pluss én som blir tre.

Festivalsjefen hevder at også andre norske festivaler nyter godt av denne virksomheten til Moldejazz.

– De får besøkt av konstellasjoner eller verk som har vært urfremført hos oss, fremholder han og sier veteranfestivalen har ansett det som en del av sitt knutepunktoppdrag.

Nå er den tidvis svært omdiskuterte knutepunktordningen for festivalene avviklet, og festivalene som tidligere har innehatt denne statusen, må nå søke på lik linje med de andre om tilskudd. Da vil alt fra små nisjefestivaler til festspill søke om samme pengepotten.

– Vi har søkt nå for 2018, så får vi se, sier Hans-Olav Solli, som må vente spent til slutten av året for å få vite om Moldejazz får 1-årig, 3-årig eller 5-årig støtte under den nye ordningen.

Ligger godt an

I fjor gikk festivalen med overskudd på 745.000 kroner, ifølge Jazznytt. Hvordan ligger billettsalget an i forkant av 2017-utgaven?

– Det er veldig bra. Vi selger halvparten av billettene i selve festivaluken. Moldejazz har et nasjonalt besøk, det kommer folk fra hele landet. Og også lenger utenfra: Vi har en familie som reiser fra Nederland og opp hit for å få med seg alle tre, smiler festivalsjefen.

Moldejazz kan i løpet av festivaluken by på et mangfoldig program som omfatter blant andre selveste Herbie Hancock, mens Vijay Iyer er residerende artist. Nye talenter på vei opp som programkomiteen har tro på, er i år på for eksempel Laura Jurd og Eve Risser.

– Risser kan bli en ny Carla Bley, tror Solli om den franske orkesterlederen, og påpeker hvordan Moldejazz i sin tid var de første i Europa som presenterte Esperanza Spalding.

Festivalen byr også på en bluesdag på Romsdalsmuseet når Taj Mahal og Keb Mo' setter hverandre stevne der, med Jarle Bernhoft og Fashion Bruises som oppvarmere. Da har Aurora og Sondre Justad trådt til dagen før på samme sted – på et arrangement som festivalsjefen regner med vil trekke mange unge publikummere.

– Det er den eneste av 54 konserter hvor vi trår utenom, sier Solli.

