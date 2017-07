– Vi trenger de frivillige

Det er valgår, og kulturminister Linda Hofstad Helleland benyttet anledningen på Moldejazz til å besøke frivillige som rigget til scenen på Romsdalsmuseets utekonserter, med blant annet Aurora.

Da hun var der overrakte Høyres stortingsrepresentant Helge Orten henne et brev med forslag fra festivaler og organisasjoner om hva som skulle til for å gjøre det lettere for både frivillige og arrangementene som bruker dem. Forslagene var samla inn under M & R Høyres mye omtalte interkommunale sykkeltur.

Ministeren er imponert over dugnadsinnsatsen som legges ned under Moldejazz, og uttalte at uten de frivillige vil mye av kulturlivet i Norge dø ut.