Di Derre uten instrumenter

Espen Stenhammer i bandet sier til Sunnmørsposten at det var en tøff start på dagen i dag.

– Først opp halv fem for å komme til flyplassen, og når man så kommer fram må man sette himmel og jord i bevegelse for å få tak i instrumenter. Vi skal spille to konserter i dag på Raumarock i Åndalsnes. Først på Nesaksla kl. 15, og deretter i kveld i sentrum.

Heldigvis ser det ut til å ha løst seg nå og bandet har nå ankommet Åndalsnes hvor de foråpentligvis får en pust i bakken før de skal sette seg i helikopter og bli flydd opp til fjelltoppen med utsikt over fjordene og fjellene. Unni Wilhelmsen skriver på sin Facebook-side at til og med hatten hennes, som hun alltid bruker på Di Derre-konserter, er savnet.

Sunnmørsposten kommer tilbake med dekning av konserten til Di Derre på Nesaksla.