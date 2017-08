Har ventet i hele år for å høre favoritten

Som blodige Kygo-fans har Martinus Almli, Birgitte Bjørlykhaug og Lea Litlestad Magerøy spart og ventet hele året for å få høre og se ham på Jugend. 23.30 i kveld går han på scena og avslutter årets festival og 10-års jubileum.

- Vi har gledet oss utrolig lenge. Dette blir årets høyepunkt, sier Birgitte.

- Ja, Kygo blir helt ellevilt! mener Lea fra Volda. I helga har hun ordnet seg med overnatting hos tante for å få være med på begge festivaldagene.

- Såklart man må se begge dager, ler hun.

- Beste året

Ungdommene mener årets Jugendfest har svart til forventningene og vel så det.

Lover tidenes show: – Bookingbudsjettet har aldri vært så stort før Terje Erstad kan på vegne av Momentium love at 10 år feires med et bedre show enn noen gang før.

Noe av grunnen til det er nok at Momentium i år har brukt mer ressurser på booking av artister enn noen gang før.

- Artistene i år er bare helt råe. Det er nesten uvirkelig å få oppleve så mange av de beste på to kvelder. I tillegg til Kygo er Sondre Justad også en stor favoritt for meg, sier Lea.

Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent under artistnavnet Kygo, er en EDM-musiker fra Bergen. Han ble kjent gjennom nettstedene YouTube og SoundCloud, der han publiserer sin musikk som samlet har over 400 millioner treff. Kygo har også spilt under Jugendfest tidligere.

- I 2017 er Kygo en av verdens største artister, og er vel nå den perfekte stjernen å ha på et stort stadionshow. Sist Kygo var på Sunnmøre spilte han for 90 mennesker på en eksklusiv releasekonsert i Ocean Sound Recordings. Denne gangen kommer han til å få spille for et fullsatt Color Line Stadion. Det ser både arrangør og artist frem til, forteller pressesjef Terje Erstad.