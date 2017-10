Han har soldatsjela si intakt, den godeste Kåre Walderhaug

Dagens fotografi har nylig passert tre tiår. 7. september 1987 gjorde karene ekstra stas på sin gamle kaptein.

Kåre var da avtroppende HV-sjef for Ålesund, en tjeneste han hadde stått i gjennom mer enn tjue år.

Tillitsmann Sverre Jan Molnes til venstre her fikk den ære av å besørge det rent seremonielle. Episoden fant høyst passende sted under en øvelse, og selve overrekkelsen midt inne i «fiendeland». Sona Skinstadreset, leser vi oss til i bladet.

Som vi ser av bildet vanket det blomster. Kåre kunne dessuten pakke opp en gild sølvkniv og motta stort diplom.

På et av de andre bilda fra avskjedsdagen ser vi at det smeller av en aldri så liten æressalutt oppe i fjellsida bak her. Gutta krutt satte åpenbart pris på den mangeårige områdesjefen.

Walderhaug ble preget for livet i skoledagene under krigen. Kameraten på pulten ved siden av var sønn til en av dem nazistene henrettet. Disse uhyrlige opplevelsene festet seg og ga grobunn for et innett raseri mot overmakt og okkupasjon.

I voksen alder lot Kåre engasjementet få utløp i praktisk og stolt, lojalt utført verneplikt.

Som han ofte påpeker: Krigen vinnes i fredstid, den. Walderhaug har vel egentlig aldri gått av som soldat, djupest sett.

Daglig kan han påtreffes smilende med kaffikanna og muntre godord i denne velsigna institusjonen av et konditori – som datter Marianne formelt har overtatt drifta av.

Fredag fyller Kåre åtti år. Vi synes det er vel verd å nevne.

