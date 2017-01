Får omkamp om klubbnavnet

Navnet Osane Idrettslag – som egentlig ble vedtatt før jul – ble ikke veldig godt mottatt blant en del SIF-patrioter, som mobiliserte for omkamp om navnet.

Nå har navnemotstanderne fått viljen sin. Dersom SIF bestemmer seg for å tilslutte seg den nye klubben på sitt årsmøte neste onsdag, blir det ny avstemning om klubbnavnet.

– Styrene i SIF og Hessa har hatt et fellesmøte, der vi er blitt enige om at klubbene først skal slå seg sammen om. Så – når det er gjort – skal vi ta navnevalget. Da blir det opp til medlemmene å bestemme det nye klubbnavnet, forteller Einar Bryn i Skarbøvik IF.

Det vil da stå mellom navnene Osane Idrettslag, SIF/Hessa eller Hessa/SIF, ble det opplyst om på et medlemsmøte i Skarbøvik onsdag kveld.

– Alle er skjønt enige om at det er viktig at vi samles i et felles idrettslag. Nå får medlemmene vært med i prosessen og være med på å bestemme det nye klubbnavnet, sier Bryn.