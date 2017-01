Martin (22) fra Ålesund tatt ut til elite-landslaget

Med i troppen er ålesunderen Martin Helseth (22).

Neste generasjon

– Det gror i rekkene bak fjorårets olympiske og paralympiske tropp som deltok i Rio. Johan Flodin har valgt å gi de unge utøverne som leverte medalje i World Cup eller U23 VM i 2015 og 2016 plass i elitegruppen, skriver Norges Roforbund i en pressemelding.

To sølv i U23-VM

Martin Helseth har fra før to sølv i dobbeltsculler i U23 VM på to år med to ulike makkere, og tok også NM-gull i singelsculler i fjor.

Den ambisiøse roeren fra Ålesund har vært klar på at nettopp OL i Tokyo er målet han trener mot. På trening med Olaf Tufte i Ålesund kom det fram at også medaljevinneren har stor tro på den unge roeren.

– Martin kan bli vanvittig god. Han kommer til å bli en olympier, sa Olaf Tufte til Sunnmørsposten i desember.

