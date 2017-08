– Det er flaut å møte Volda 2

Ørsta hadde et håp om at årets sesong skulle gi lokaloppgjør mot Volda i 4. divisjon, men Ørsta endte opp med å rykke ned til 5. divisjon. Det første oppgjøret mot Volda 2 endte med seier, og om noen uker venter returoppgjøret.

– Det er litt flaut å møte Volda 2, at de er i samme divisjon som oss. Men det er heldigvis bare én divisjon opp til førstelaget, og dit håper vi å havne neste sesong, sier Ørsta-trener Are Bjørgum, som faktisk har trent Volda 2 i to år før han kom til Ørsta.

I 5. divisjon er det kun de to beste lagene som rykker opp, og der ligger Valder to poeng foran Ørsta. Det er sju poeng fra Ørsta og ned til Blindheim på tredjeplass.

– Må vinne

– Vi har jobbet hardt for at det skal bli en rask retur til 4. divisjon. Hvis vi slår Blindheim, så er avstanden ti poeng og det vil se veldig bra ut, sier Ørstas trener.

For Blindheim-trener Magne Elde er det kun seier som er godt nok.

– Dette er vår siste mulighet til å henge med i opprykkskampen. Med seier er det kun fire poeng opp, og da blir det en spennende høst. Det vil være litt skuffende om vi ikke henger med i opprykkskampen, sier Elde.

To kamper sendes på smp.no

Sunnmørsposten sender torsdag Blindheim-Ørsta på smp.no kl. 18.30. Sendingen starter 18.20. Fredag sendes 4. divisjonskampen Volda-Bergsøy til samme tid på smp.no.

I 4. divisjon er det kun seriemesteren som rykker opp, og det er Hødd 2 som er serieleder fire poeng foran Bergsøy. Volda ligger på tredjeplass fire poeng bak Bergsøy.

– Målet vårt er helt klart å slå Bergsøy, slik vi får mange kamper utover høsten som betyr noe. Skal kampene ha betydning, så må vi slå Bergsøy, sier Volda-trener Dagmund Evebø.

Bergsøy har et mål om å rykke opp til 3. divisjon, men trener Toni Sandanger har tidligere sagt til Sunnmørsposten at det er et langsiktig prosjekt. Klubben ønsker å bygge opp et ungt og lokalt lag, etter å ha hentet inn en del spillere utenfra tidligere.