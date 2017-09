Se FK Sykkylven møte Larsnes/Gursken direkte på Smp.no

– Veldig kjekt for oss i lavere divisjoner at Sunnmørsposten dekker oss så bra. Og dette ser spillerne fram til, sier FKS-trener Robert Sogge.

Slik ser du kampen

Jevn kamp

Dette bør bli en jevn kamp, for de to ligger nøyaktig likt på tabellen. Like mange poeng, og samme målforskjell!

– Vi tapte borte mot L/G i vår, men det gjør vi alltid. Her inne pleier det å gå bedre, smiler Sogge. Som får med seg lynspissen Håkon Hanssen i kveld, men så er det slutt. Hanssen studerer i Bergen, og blir hentet hjem til kveldens kamp.

– Vinner vi mot L/G, så bør vi langt på veg ha berget plassen, tror han. Kampen spilles på Ikornnes stadion.

Øvrige kamper i kveld:

Hareid-SIF, Langevåg-Godøy (utrolig viktig kamp i bunnstriden!) og Emblem-Hødd 2.

Fredag spilles Rollon-Bergsøy og Norborg-Volda. Det er bunnstriden som er mest spennende, i toppen har nok Hødd 2 avgjort det hele.