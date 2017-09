Sjekk hvem som vant den første duellen og stem i neste duell

Etter at trenerne og Sunnmørsposten har valgt ut 27 kandidater, blant dem ni som allerede er garantert en plass på laget, er det nå opp til leserne å stemme fram sin favoritt som skal få møte Eliteserie-stjernene til AaFK i en veldedighetskamp til inntekt for TV-aksjonen 10. oktober.



Den første duellen gikk i går mellom Voldas Runar Løvold og Emblems Steven Fellows. Det kom inn over 1500 stemmer, og Fellows ble vinneren av duellen.

Den andre duellen går mellom Valders Steffen Oksnes Elde og Skarbøviks Joakim Bolsø.

Steffen Oksnes Elde ble oppflasket i Valder. Han har vært innom både Volda og Hødd, men det er i Valder han har spilt flest seniorkamper. Den sentrale midtbanespilleren kunne spilt på et høyere nivå enn 5. divisjon, om han hadde hatt lyst til det. Elde er med på å lede Valder til opprykk til 4. divisjon.



Joakim Bolsø sin moderklubb er Skarbøvik, og det er den eneste klubben 21-åringen har vært i. Han kan bekle både en offensiv midtbaneposisjon og spille ute på kanten på et ungt SIF-lag. Klubber i 3. divisjon har tidligere vært ute etter han, men Bolsø valgte å bli værende i SIF denne sesongen også.

Duellen mellom Steffen Oksnes Elde og Joakim Bolsø om en plass på Folkets lag vil vare fra klokken 09:30 til 23:59 fredag 22. september. Vinneren av duellen vil bli offentliggjort påfølgende dag.



Det er kun mulig å stemme en gang per duell.