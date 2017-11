«En bønn til alle som er glade i AaFK»

Mange hudfletter trener, sportslig apparat, ledelse og styret for både handlingslammelse og feil i forskjellige former. Hvorfor gjør de ditt når de burde gjøre datt, hvorfor starter de med han i stedet for han, hvorfor denne taktikken osv.

Selv kan jeg gjerne være enig i at mye kan kritiseres, men velger å vente med det til rette fora for å ta slike ting opp. For eksempel er neste generalforsamling et slikt fora hvor en kan frembringe både spørsmål og være kritisk til foretatte disposisjoner gjennom lengre tid enn bare 2017.

Dette fordi det etter min mening ikke bare er i år det «butter». Vi har nok siden siste cupseier i 2011 sett en nedadgående trend i AaFK som nå får utløp i et fravær av entusiasme og glød både på og utenfor banen. Min bønn til dere alle med hjerte i AaFK er derfor følgene:

«Vent med å kritisere alt som dere mener er feil! Dette er ikke rette tidspunkt for det. Prøv i stedet å være positive, og med dette hjelpe til med å skape engasjement i denne kritiske tiden vi har foran oss.

Vi har 3 (tre) kamper igjen å spille, kanskje de tre viktigste kampene på mange år. La oss alle derfor legge vekk negative tanker og innspill. Dette gagner ingen. La vårt sportslige apparat og ledelse få arbeidsro til å prioritere de viktige oppgavene som står foran oss i høst, uten at de skal måtte gå kanossagang eller bruke tiden på å svare på andre ting. Dette være deg som supporter eller sportsavdelingen i Sunnmørsposten eller Nytt i Uka.

Jeg har vært medlem i klubben i 65 år og vært med på både oppturer og motgang, så jeg burde vite hva jeg snakker om. Skulle vi rykke ned, er det mange som bruker ordet katastrofe. Dette er så feil bruk av ord og mening som det kan bli.

Vi har gått ned før, og har kjempet oss opp igjen, noe jeg er sikker på at vi igjen kan klare dersom det nå går galt.

La derfor som nevnt de som er i jobb i AaFK få ro, og prøv å hjelpe til med det når og om du hører usaklig kritikk, så hjelper du også deg selv.