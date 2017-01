Trumps største utfordring er kanskje å holde i fire år?

Om to år er hele Representantenes hus og en tredjedel av Senatet på valg. Hvis Trump opptrer som elefant i en glassbutikk og får opinionen imot seg, kan republikanerne i Kongressen av frykt for eget gjenvalg, slå hånda av ham.

Det har skjedd før at presidenter bare har fått en periode på grunn av misnøye i partiet.

Det vil ikke ligne ham, men det kan også skje at Donald Trump blir føyelig som et lam når han har flytta inn i Det hvite hus, og gjør som republikanerne vil. I så fall blir han sittende i åtte år, hvis han orker.

Rundt seg har han samla en gruppe milliardærer og forretningsfolk som statsråder, samt noen militære. De som får ansvar for sikkerhets- og utenrikspolitikken har signalisert helt andre holdninger enn de Trump har lagt for dagen.

Trump har kalt NATO for bortimot avleggs og moden for reformer. Det kan nok hende er fornuftig, men i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det vel nokså utenkelig at Trump vil få lov til å tukle med den organisasjonen som er den vestlige verdens viktigste sikkerhetsgaranti. Styrking av NATO må være målet, og det vil nok også USA støtte.

I valgkampen har Trump gjort mye vesen av at han vil bygge en mur langs grensa mot Mexico mot illegal innvandring. Han vil også legge toll på import fra Mexico og Kina og andre lavkostland. Det vil USA tape mest på. Rundt 48 prosent av USAs import kommer fra Kina, Canada og Mexico, men rundt 43 prosent av USAs eksport går til de samme landene. En importtoll vil redusere USAs import fra disse landene, men samtidig føre til at de etterspør færre varer fra USA.

Dette vil ramme amerikanske bedrifter. Rundt 80 prosent av amerikanske bedrifter importerer varer og tjenester fra utlandet. Toll gir økte kostnader og redusert lønnsomhet. Trump vil nok oppdage at handelskriger ikke er lette å vinne.