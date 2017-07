«Det borgerlige sentrum i ferd med å forvitre?»

Venstre var det første politiske partiet som ble stiftet i 1884, og var i lange perioder også det dominerende partiet i sentrum mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Partiet har helt siden starten slitt med avskallinger. Både Bondepartiet/Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er ektefødte barn, og helt opp til 2005-valget ble sentrum regnet til den borgerlige blokken i politikken. Da forlot Senterpartiet flokken og slo seg sammen med Arbeiderpartiet og SV.

I inneværende periode har Venstre og KrF hatt avtale med Høyre/Frp-regjeringen om å gi støtte i Stortinget. Denne avtalen er Solberg-regjeringens flertallsgrunnlag, og de to støttepartiene driver valgkamp på de mange og viktige sakene de har vunnet i dette samarbeidet. Det er nok også riktig, men både Venstre og KrF er blitt oppfattet som vanskelige samarbeidspartnere, og Venstre-leder Trine Skei Grande gikk tidligere i år så langt som å varsle at Venstre var villig til å felle Solberg-regjeringen hvis Frp skulle være med i en ny periode. Det var et standpunkt som mange i Venstre tok avstand fra, og som nokså raskt ble nullet ut. Det hadde likevel som effekt at Venstre ikke maktet å komme seg over sperregrensa på meningsmålingene. Nå har Trine Skei Grande gjort seg mildere stemt over en fortsatt borgerlig Solberg-regjering. Det gjenstår å se om det vil øke oppslutningen. Hele det borgerlige regjeringsprosjektet er avhengig av at Venstre kommer over sperregrensa.

KrF sliter også, og på gjennomsnittet for målingene i juni får KrF en oppslutning på 4.5 prosent. Det er snakk om en nedgang på 0,6 prosent for å falle under, og dermed sitte igjen med bare noen få representanter. Leflingen med en overgang til et samarbeid med Arbeiderpartiet har ikke gjort godt for oppslutningen i kjerneområdene på Vest- og Sørlandet. I disse KrF-bastionene har partiet alltid sett på seg selv som borgerlig, mens KrF på Østlandet og i Nord-Norge nok er mer villig til å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men neppe med SV. Faller Venstre under sperregrensa er det mer sannsynlig at det blir et rødgrønt flertall med Jonas Gahr Støre som statsminister. Uten borgerlig flertall vil nok Knut Arild Hareide la seg lokke til å skifte side. Da er det borgerlige sentrum blitt borte.

