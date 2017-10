«Må holde styringa i elbil-politikken»

Av hensyn til klimautslippene må vi derfor være forsiktige med å fjerne elbilfordeler. Men det betyr ikke at alt må være som nå.

Reaksjonene har vært mange og sterke etter at regjeringa i forslaget til statsbudsjett vil gjøre det dyrere å kjøpe de aller største el-bilene. Det lukta svidd gummi av debatten om avgiftshoppet på de dyreste Teslaene.

Skal vi kun legge hensynet til klima til grunn, så er det forståelig. Så ensidig er imidlertid ikke avgiftspolitikken. Avgifter, inkludert bilavgiftene, er viktige styringsredskap på mange felter, samt en viktig inntektskilde.

Staten tar årlig inn 25 milliarder kroner mindre i avgiftsinntekter fra biler neste år sammenlignet med for ti år siden ifølge Aftenposten. Deler av dette avgiftstapet skyldes avgiftslettelser på mer miljøvennlig teknologi, slik som elbiler.

Et slikt avgiftstap er et betydelig innhogg i statens inntekter, og etter hvert som denne utviklingen fortsetter, vil avgiftsinntektene krympe mer. Det er et tap som må dekkes inn av hensyn til både samferdselssatsing og andre formål.

Vi veit at elbiler og andre nullutslippsbiler haler inn på bensin og dieselbiler, og vil være fullt ut konkurransedyktige før det har gått ti år. Vi må ha en grundig debatt om framtidig avgiftspolitikk før vi kommer så langt, men vi kommer uansett ikke til å kunne beholde alle elbilfordeler som nå.

På mindre enn fire år har antallet elbiler økt med mer enn 100.000. Flere steder i Norge, særlig konsentrert rundt de større byene, har mer enn hver tredje solgte bil de siste månedene vært en elbil. Dette vil skyte stadig mer fart.

Vi må sjølsagt fortsette å stimulere denne utviklinga. At det er nær sammenheng mellom salgstall og avgiftsfritak viser erfaringene fra Danmark. Der stupte elbilsalget med 60 prosent på grunn av en avgiftssmell.

Skal vi unngå tilsvarende, må vi starte innfasinga av en annen avgiftspolitikk allerede nå. Heller ikke når det gjelder avgifts- og klimapolitikken er det fornuftig å slippe rattet helt. Vi må både ha styring og vite hvor bremsepedalen er.