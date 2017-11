«Hareides tro på uforpliktende forhold»

Knut Arild Hareide tror et fristilt KrF kan vokse fram mot valget om fire år. Til partiets landsstyre fredag skisserte Hareide en plan der KrF skal samarbeide både til høyre og venstre i det politiske landskapet.

Uforpliktende politiske forhold er det som skal løfte KrF. Å sitte i regjering sammen med Frp er fortsatt uaktuelt. «For oss vil ikke fargen eller partilogoen være avgjørende, men hva slags politikk vi får gjennomslag for», sa Hareide til landsstyret.

Det KrF-lederen skisserer er en politisk strategi temmelig lik den Kjell Magne Bondevik styrte etter i alle år. Den gang var norsk politikk delt i tre. KrF hadde et stort Ap til venstre for seg, sammen med Senterpartiet og dels Venstre utgjorde de en slags sentrumsblokk, mens Høyre var det dominerende borgerlige partiet.

Utenfor der hadde vi Frp ledet av Carl I. Hagen som vart milevidt unna regjeringsmakt. I dette landskapet styrte Bondevik med sin berømte «revehi-strategi». Når KrF satt i opposisjon skulle de alltid ha flere utganger åpne hver gang en sak ble satt på spissen. Ingen skulle være sikre på hvilken side KrF falt ned på.

Hareides problem er at dette politiske landskapet nå ser helt annerledes ut. Frp sitter i regjering, Venstre kan være på vei inn i den samme regjeringen. Senterpartiet har bundet seg til et rødgrønt samarbeid, mens et svekket Ap prøver finne seg selv. Forutsetningen for KrF er med andre ganske så annerledes enn om vi går 15 år tilbake i tid.

Dette til tross henter Hareide fram Bondeviks «revehi-strategi». Det er et risikabelt prosjekt selv med KrF på vippen i Stortinget. Hareide har sagt at han ikke vil felle en Solberg-regjering. Dermed har han gitt fra seg mye av den politiske makten som ligger i å sitte på vippen.

I KrFs stortingsgruppe har allerede representanter vært ute og sagt at partiet må gå en ny runde med seg selv dersom Venstre blir en del av Solberg-regjeringen. Vi tror ikke valgets kvaler er slutt for KrF. På et tidspunkt vil det tvinge seg fram at også Hareide må velge seg politiske venner.

