«Kampen Meyer var dømt til å tape»

Christine Meyer går av som sjef for SSB. Det maktkampen vi den siste uka har sett utspille seg om SBBs framtid har det vært historisk sus over. Knapt noe gang har vi opplevd en etatssjef gå til frontalangrep på sin egen eier. I dette tilfellet Finansdepartementet, og finansminister Siv Jensen. En kamp Meyer måtte vite hun var dømt til å tape. I går kom da også beskjeden om at SSB-sjefen går av.

Fredag ble vi vitne til at først Meyer, så Siv Jensen innkalte til hver sin pressekonferanse og nærmest skjelte hverandre gjensidig ut. Slik seanser er det ikke ofte vi opplever i vårt politiske system. Mens Meyer anklaget Jensen for å gripe inn i omorganiseringsprosessen hun hadde ansvar for å gjennomføre, svarte Jensen tilbake med en krystallklar beskjed om at hun ikke hadde tillit til Meyer. En slik mistillit har en åremålsansatt etatssjef lite å stille opp mot.

Konflikten mellom Meyer, Jensen og grupper av ansatte i SSB er komplisert og sammensatt. Det dreier seg om at en siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen ble satt til å lede en stor omstilling i en organisasjon som i mer enn 100 år har vært en høyborg for sosialøkonomer, eller samfunnsøkonomer som de heter nå.

Deretter kom konflikten rundt SSBs forskningsavdeling. Ifølge Meyer var det under reorganiseringen her at det fullstendig skar seg i forholdet til Jensen. Meyer ønsket å redusere tallet på ansatte i avdelingen, og foreslo å flytte forskeren Erling Holmøy til statistikkavdeling. Holmøy er mannen som har hatt ansvaret for de såkalte innvandrerregnskapene, Frps politiske baby som de kjempet i årevis for å få gjennomført.

Vi har ikke fasiten på hvem som skurk og helt i det dramaet vi har sett utspille seg. Vi tror Frps regjeringspartner Høyre misliker sterkt det som har skjedd. Regjeringen har omorganisering og modernisering av offentlig sektor som en av sine viktige saker. Det var nettopp det Meyer var satt til å gjøre i SSB. Måtte Meyer gå fordi Siv Jensen ikke kunne godta flytting av Holmøy, er det en uakseptabel inngripen fra finansministeren. Vi tror ikke siste ord er sagt i dramaet rundt Statistisk sentralbyrå

