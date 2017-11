«Sosial dumping bør bekjempes på andre måter»

Onsdag fikk rundt 10.000 fagarbeidere over hele landet ut i politisk streik i protest mot bruken av bemanningsbyrå innen bygg- og anlegg. Under parolen «Nei til sosial dumping. Forby bemanningsbransjen» samla flere hundre seg til en markering utenfor Stortinget.

Første del av parolen er enkel å stille seg bak. Det er ikke tvil om at økt bruk av innleid arbeidskraft har gitt tilstander i det norske arbeidsmarkedet som vi skulle vært foruten. Eksemplene på ulovlig innleie og arbeidskontrakter som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv, har vært mange.

Løsningen er likevel neppe å forby en hel bransje. Dette høres kanskje enkelt ut, men løser ikke i seg sjøl problemene med sosial dumping og uryddige arbeidsforhold. Dette må løses på andre måter.

I mange bransjer er innleie en viktig forutsetning for å kunne ta unna produksjonstopper. Det gir grunnlag for både en mer effektiv drift og for å sikre eksisterende arbeidsplasser i etablerte bedrifter. En slik fleksibilitet i arbeidsstyrken kan være et godt bidrag til et velfungerende arbeidsmarked.

Problemet nå er blant annet omfanget. Innleie av arbeidskraft er svært omfattende i deler av anleggsbransjen. En undersøkelse på byggeplasser i Oslo tidligere i år viste at så mange som fire av ti elektroarbeidere var innleide.

Når dette i tillegg i mange tilfeller dreier seg om utenlandske arbeidere på tidsbegrensa arbeidskontrakter, sier det seg sjøl at utfordringene er store. Hovedregelen i norsk arbeidsliv bør være fast ansettelse med den trygghet og forutsigbarhet det gir for den enkelte.

Skal man bekjempe uryddige lønns- og arbeidsforhold, så bør man imidlertid gjøre nettopp det. Gjennom lovverket, avtaleverket og ikke minst kontroll og tilsyn bør vi sikre anstendige lønns- og ansettelsesforhold for alle.

Allmenngjøringen av tariffavtaler på området er med på å legge grunnlaget for ryddige vilkår. Nå gjelder det å fortsette på den jobben som er begynt. Det må åpenbart gjøres langt mer for å sikre rettighetene i det norske arbeidsmarkedet, men det må gjelde uansett selskapsform og bransje.

