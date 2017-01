«Sjukehusa i region-debatten»

I Sunnmørsposten lørdag 7. januar leste jeg kronikken til Stig A. Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge.

Der fremgår det at dersom Møre og Romsdal fylke blir delt ved Romsdalsfjorden, så innebærer det at ca. 200.000 innbyggere fra Midt-Norge vil kunne bli en del av en ny region Vest med utgangspunkt i Sogn og Fjordane og Hordaland fylker.

Helsetoppen i Midt-Norge: – Nysjukehuset er ikke truet av regionreformen Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, kaster seg inn i regiondebatten. – Deling av Møre og Romsdal kan få økonomisk betydning i helsesektoren.

Videre at hvis Helse Midt-Norge mister et befolkningsgrunnlag på nærmere 200.000 innbyggere, så vil det innebære en betydelig reduksjon i regionens muligheter til å investere i nye bygninger og nytt medisinsk utstyr fordi den totale økonomiske kraften i det regionale helseforetaket vil bli nesten 30 prosent mindre.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det vil også, skriver Slørdahl, bli et betydelig faglig tap å miste ansatte, befolkning og næringsliv fra et av Norges mest innovative distrikter. Og for St. Olavs Hospital vil det ikke bare bety færre pasienter knyttet til universitets- og regionsfunksjoner, men også en reell nedbygging av sykehuset som faglig flaggskip i regionen.

Helse Midt med historisk vedtak: Klarsignal for nytt sjukehus på Hjelset – Dette er et historisk vedtak.

Adm.dir. Slørdahl skriver at vi kommer lengst når vi spiller hverandre gode og utnytter hverandres fortrinn. Ja, men hvorfor flytter da Helse Midt-Norge en funksjon fra barneavdelingen i Ålesund til Trondheim? Og hva med å la innbyggerne sør for Romsdalsfjorden betale 30 prosent av Helse Midt-Norges inntekter for å bygge St. Olavs Hospital samt nytt sjukehus på Hjelset ved Molde uten å investere noe til sjukehusa i Volda og Ålesund? Skal visse sjukehus gå på sparebluss uten å få penger verken til vedlikehold eller nytt utstyr?

Akuttkirurgien i Volda kan vere redda Adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt foreslår at Volda beheld akuttkirurgi for perioden 2018-2022.

Jeg synes Slørdahl fortjener takk for klar tale. Men det kunne være fint om han også ville si noe om Helse Midt-Norges investeringsplaner når det gjelder 200.000 innbyggere sør for Romsdalsfjorden.

Rolv Rørhus

Brattvåg

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.