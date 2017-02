«Når følelser går over styr»

Som flere andre i kommentarfeltet under Aril Myhres artikkel «Hvor mange skal egentlig til Molde» i Tidens Krav 18. februar har påpekt, så har Arild Myhre her fått stor spalteplass for en artikkel med en tydelig agenda. Journalist Myhre har sine egne korstog, og bruker TK i sin krig.

Denne gang har han sauset sammen tall, nennsomt håndplukket, til en lapskaus uten innhold. Han insinuerer imidlertid at det er andre offentlige organer som har bedrevet den virkelige manipulasjonen. Hans tilhengerskare jubler og nærmest lovpriser hans ord og tall.

Drivkraften til Myhre synes fortsatt å være raseri over sjukehussaka, og alt som kan ramme Molde eller myndigheter der, gripes begjærlig. Til og med private meningsmålinger blant personer som kanskje knapt nok er brukere av vegløsningen, benyttes her ukritisk. Hensikten er å så tvil om valgte vegløsninger, som han mener favoriserer løsninger foretrukket av offentlige og lokale myndigheter i Molde.

Myhre erkjenner gladelig at han er følelsesstyrt. I sosiale medier følges han som en ledestjerne, i nesegrus beundring, også av ledende politikere i Kristiansund. Det har de også gjort etter han ønsket å kaste loss mot Trøndelag i et raseriutbrudd etter lokaliseringen av fellessjukehuset til Hjelset.

Noen av følgerne har imidlertid begynt å få kalde føtter. Ingunn Golmen, ordfører i Aure, sier rett ut at i Kristiansund er sjukehussaka bakteppet for ønsket om å bli trøndere.

Resten av Orkidé følger opp. De vil vente til fase 2 i regionreformen, hvor det kan komme senere grensejusteringer i etterkant av Stortingets vedtak i vår. Myhre fikk sitt ønske oppfylt om at Kristiansund skulle bli motoren i kampen for at Nordmøre skal bli en del av Trøndelag.

Tidligere fikk ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund i oppdrag å fronte en rettssak i sjukehussaka mot Helse Midt-Norge, en rettssak han var imot. Nå må han aleine fronte kampen for å splitte M & R, der resten av ordførerkollegiet på Nordmøre trekker seg ut. Å kjempe tapte kamper er imidlertid en selvfølge – i Kristiansund gir de seg aldri.

Terje Sundsbø

Molde

