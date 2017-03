I Sunnmørsposten 3. mars uttaler samferdselspolitiske talsmann for det regjerende Norske Arbeiderparti i Ålesund, Sindre Nakken at, sitat: hadde FrP løsna bompengeproppen i 2011, kunne arbeidet vært i gang for lenge siden, sitat slutt.

Dette er et historieløst utsagn, og føyer seg til andre lettvintheter som kommer fra den kanten!

Sindre Nakken reagerer på NTP-lekkasjene på Lerstad: – De prøvde å servere oss en bløff Aps Sindre Nakken er opprørt over det han er ureint spill fra regjeringspartiene om Lerstadvegen.

Fakta er at bystyret gjorde et prinsippvedtak rett før lokalvalget i 2011, om at arbeidet med en bypakke med brukerfinansiering skulle starte snarest, og planen var at bompengesøknad skulle sendes vinteren 2012. Fremskrittspartiet og noen få andre stemte imot.

Siden den gang har ikke FrP hatt noen som helst påvirkning på bompengesaken. At AP hevder noe annet, beror på kunnskapsløshet.

På bakgrunn av dette vedtaket kunne flertallet som bestod hovedsakelig av Høyre og Arbeiderpartiet startet arbeidet umiddelbart. NTP ble godkjent i 2013 med virkning fra 2014, der det var prioritert 650 mill. 2013-kr i siste periode til prosjektet E136 Breivika – Lerstad. En bypakkeperiode er antydet å vare i 15 år, så på dette grunnlaget kunne et bompengeprosjekt blitt lansert.

Den nye Lerstadvegen kan snart bli en realitet: Bilistene skal fortsatt betale mest Bilistene skal betale 1,4 av de 1,8 milliardene Lertadvegen vil koste. Men nå kommer den i hvert fall.

Fremskrittspartiet har i alle år vært imot bompenger som finansiering av ny innfartsveg over Lerstad til Sentrum. Det er over femti år siden traseen ble stukket ut for første gang, og etter å ha vært tålmodig i alle disse årene har vi ment at staten skulle ta kostnadene ved bygging av denne vegen.

Fremskrittspartiet arbeider for mest mulig vei, for minst mulig bompenger. Så lenge alle andre parti er for bompenger, må FrP drive skadebegrensning, og det er med den bakgrunn at FrP har foreslått strekningsvise utbygginger som er mer rettferdig når bomsnitt knyttes direkte opp mot konkrete tiltak».

Les også: Lerstadvegen kom bak Tresfjordbrua (2008)

– Gedigen brøler

I 2013 skjedde så det fatale. Etter råd fra Statens vegvesen (SVV) blir det satt i gang et arbeid med å lage bypakker for Ålesund, Molde og Kristiansund. Felles bompengesøknad skulle sendes og staten skulle bidra med 30% av totalkostnaden på 8 – 9 milliarder kroner.

Vi vet nå at dette var en gedigen brøler. Svaret fra samferdselsdepartementet var at bevilgninger til veg går gjennom NTP, og søknadene fra de tre byene ble ikke behandlet. Mange år hadde da blitt rotet vekk.

Ålesund var den eneste byen som alt hadde avsatte midler i NTP, og skulle selvfølgelig ha utarbeidet et eget opplegg, uavhengig av de andre byene. Den ansvarlige for den blemmen, har litt å svare for.

Rett etter valget i 2015 kom en hastesak til bystyret om en tredje gangs revidering av bypakken. Det ble uttalt at det var meget viktig for å nå Vegvesenets innspill til kommende NTP 29. februar i fjor. Resultatet ble at SVV innstilte på at bevilgninger til Lerstadvegen skulle settes ned til 400 mill. og skyves bakover i siste periode. (det er fra sine egne man skal ha det?)

Bystyret vedtok i februar mot alle råd fra opposisjonen, og med knappest mulig flertall, 25 stemmer for, og 24 mot, at vi så oss fornøyd om vi fikk bevilget gjennom NTP på linje med det vi alt hadde? Rådmannen skrev i saka: Når NTP er vedtatt (og potten til strekningen Breivika - Lerstad forhåpentligvis er opprettholdt på dagens nivå), skal bompengesøknad utarbeides og sendes.

– Elendig behandling

Behandling av NTP i siste instans er nærmest et bikkjeslagsmål. Det er i slike saker stortingsrepresentantene kan hilse hjem. Derfor var dette en fatal setning. Nå vet vi hva staten vil bidra med, 400 million, akkurat det SVV foreslo, og 50 million mindre enn det vi har i gjeldende NTP. Nesten på linje med bystyrevedtaket fra januar i år.

Må si at jeg enda en gang ikke er forundret over at vi ikke er tilgodesett med mere statlige midler til Lerstadvegen, etter denne elendige behandlingen i bystyret.

Vi vil aldri få vite om det kunne ha vært mulighet for større bevilgninger. Det har vært arbeidet i årevis for å påvirke regjering, storting, samferdselsdepartement og vegdirektorat. Det er tidligere gitt gode signaler om at Lerstadvegen/innfartsvegen og en trafikk løsning rundt Blindheimstunellen vil bli tilgodesett med økte tilsagn i kommende NTP.

Nå vet vi fakta, og det eneste håpet vi har igjen i NTP for Ålesunds del, er om nye Blindheimstunellen blir tilgodesett med en milliard kroner, slik vegvesenet har foreslått.

Om noen uker skal regjeringen legge frem hele sitt forslag til NTP. Deretter skal planen bearbeides av Stortinget før den skal endelig vedtas i juni. Hadde bare bystyret ventet med vedtaket til etter mars, så hadde alt vært mye bedre. Da hadde vi visst hva vi vet i dag, og kunne handlet om lovnadene ikke holdt seg oppe.

Istedenfor ble det sendt beskjed om at vi er salig fornøyd med det som alt ligger i NTP for perioden 2018 – 21.

Ikke fornøyd

Jeg personlig er absolutt ikke fornøyd med den statlige bevilgningen til Lerstadvegen, men som nevnt, heller ikke forundret.

Med bystyrets «bjørnetjeneste» sak i februar der de viste alle korta , har de absolutt ikke gjort det lett for våre stortingsrepresentanter å få gehør for økt bevilgning til Lerstadveien.