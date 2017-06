Øk barnetrygden

De siste 15 åra har andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom blitt tredobla. Dette er barn med foreldre som bekymrer seg for om husleia kan betales, om de har råd til at ungene er med på fritidsaktiviteter og om de kan ta med gaver til bursdager.

I Møre og Romsdal bor det i dag 3677 barn i fattige familier, i Ålesund 603, i Ørsta 126.

SV mener mindre forskjeller er bra for alle. Større forskjeller og mindre solidaritet vil ødelegge det beste ved Norge. Derfor vil vi redusere barnefattigdom.

På Stortinget foreslår vi økt barnetrygd og innsats for integrering. Barnetrygden når alle, virker sosialt utjevnende og er ubyråkratisk. Den har stått stille i 20 år. Det er på høy tid med en skikkelig økning.

På høyresida vil flere ha behovsprøving. Det vil være å gjøre barnetrygden til sosialhjelp. Barnetrygd bør være for alle barn.

Dersom man mener de rikeste har for mye, får en heller gjøre noe med skatten.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

SV har derfor vedtatt økt barnetrygd som et av hovedkravene ved eventuelle regjeringsforhandlinger. Vi vil snu utviklingen hvor de på toppen får stadig nye skattekutt, mens folk som er fattige eller sjuke får velferdskutt og dårligere hjelp.

Kommunene på Sunnmøre er nokså likestilte samfunn. Samtidig opplever vi også økende forskjeller.

Siden vi ikke kan vedta å øke barnetrygden lokalt, må vi finne andre tiltak.

Alle med barn får automatisk barnetrygd uansett hva de hvor mye de tjener, bortsett fra ei gruppe – familier på sosialhjelp. For dem blir barnetrygden regnet som inntekt, og trukket fra stønaden. På denne måten blir trygden behovsprøvd for dem som trenger den aller mest!

Dette er urettferdig og usosialt. Som lokalpolitikere kan vi vedta at kommunen vår skal holde barnetrygden utenfor inntekten når sosialhjelpen blir utregnet.

Det fører til noen ekstra utgifter, men det vil være penger som betyr svært mye for de det gjelder. Det vil komme barna direkte til gode og motvirke barnefattigdom. Barnefattigdom er skadelig, både for den enkelte og for oss som samfunn. Å ha dårlig råd er skambelagt, og gjør barn sårbare.

Derfor har vi i Ålesund, Ørsta og Ulstein foreslått at barnetrygden ikke skal være en del av inntektsgrunnlaget når sosialhjelpen blir utregnet.

Vi håper flertallet er enig med oss, og setter av nødvendige midler i neste års budsjett.