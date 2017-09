«Verdier som varer og varmer»

Å bryte forbindelsen til de verdiene som Norge er bygget på, bidrar til et kaldere samfunn.

Mye er bra i Norge, og vår økonomiske velstand er enestående. Vi er også i den heldige situasjonen at vi kan bruke deler av oljeformuen for å sette inn ekstra tiltak når næringslivet sliter i nedgangstider.

KrF spilte en aktiv rolle for å få på plass en slik tiltakspakke for Vestlandet i 2016. Vi krevde 1,5 mrd. kr ekstra i revidert nasjonalbudsjett for å holde sysselsettingen oppe i en svært vanskelig tid for petroleumsnæringen. Regjeringen kom oss delvis i møte og bevilget 900 mill. kr, og mange kommuner i Møre og Romsdal fikk nyte godt av disse tiltaksmidlene.

Til tross for velstand og ny optimisme i næringslivet ser vi likevel at viktige ikke-materielle verdier svekkes: De nære fellesskapene forvitrer. Flere føler seg ensomme. Ulikhetene blir større. Et stadig sterkere jag etter det perfekte gjør at flere havner utenfor. Presset på barn og familier øker. De minste, fattigste og mest utsatte havner ofte i bakerste rekke.

KrF tror at disse utfordringene best kan møtes med en fornyet forankring i den kristne verdi- og kulturarven. Derfor holder KrF fram menneskeverdet. Ingen skal sorteres bort før de er født på grunn av fysiske avvik eller at ett av to ufødte barn i mammas mage ikke får leve. Vi sier nei til aktiv dødshjelp og tar til orde for å trå varsomt i møte med nye muligheter som bioteknologien åpner. Det som kan redde liv er bra. Det som sorterer liv må vi sette grenser for.

Vi vil ha et samfunn der vi bryr oss om naboen og vår neste. Vi vil trappe opp bekjempelsen av vold mot barn og øke barnetrygden kraftig i kampen mot barnefattigdom. KrF har tro på nærhet og fellesskap. Vi vil legge til rette for at folk og familier har tid og fleksibilitet i hverdagen. Da er det også viktig å ta vare på søndagen som en annerledesdag. Vi vil fremme lokalt næringsliv, gründerånd og skaperkraft, og vi vil slippe det frivillige engasjementet til.

Samtidig insisterer vi på at Norge aldri må bli seg selv nok. Det norske folk har alltid brydd seg, og stilt opp for fattige og forfulgte. Det er en arv vi skal ta vare på. Ikke minst må vi forvalte og bevare natur og miljø til beste for kommende generasjoner. Å bygge for framtiden krever også at vi som samfunn setter barna først og prioriterer familiene. KrF sikrer at kontantstøtte er et alternativ når barna er små, vi arbeider for trygge og gode barnehager med nok voksne og for en skole med flere lærere der alle elever blir sett og hjulpet.

Ikke minst er det viktig å formidle den kristne kultur- og verdiarven i trosopplæring, skole og barnehage. Det er de kristne verdiene som har skapt det gode samfunnet vi har. Det er verdier som varer og verdier som varmer.

Steinar Reiten